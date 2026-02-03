MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden TRATON-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren TRATON-Anteile an diesem Tag 23,52 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TRATON-Aktie investiert, befänden sich nun 425,170 TRATON-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TRATON-Aktie auf 33,22 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 124,15 EUR wert. Mit einer Performance von +41,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von TRATON betrug jüngst 16,47 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des TRATON-Papiers fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der TRATON-Anteilsschein bei 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at