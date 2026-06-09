TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|TRATON-Investmentbeispiel
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09.06.2026 10:04:08
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor einem Jahr eingefahren
Am 09.06.2025 wurden TRATON-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die TRATON-Aktie bei 29,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 342,466 TRATON-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 34,08 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 11 671,23 EUR wert. Damit wäre die Investition 16,71 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von TRATON belief sich jüngst auf 16,91 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der TRATON-Aktie fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des TRATON-Anteils belief sich damals auf 27,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TRATON GROUP
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