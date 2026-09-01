MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TRATON-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden TRATON-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 31,44 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 318,066 TRATON-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 220,10 EUR, da sich der Wert eines TRATON-Papiers am 31.08.2026 auf 38,42 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +22,20 Prozent.

Insgesamt war TRATON zuletzt 18,89 Mrd. Euro wert. Das TRATON-IPO fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des TRATON-Papiers lag damals bei 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at