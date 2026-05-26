MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die TRATON-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die TRATON-Anteile bei 26,46 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TRATON-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,779 TRATON-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des TRATON-Papiers auf 33,78 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,66 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +27,66 Prozent.

Der Börsenwert von TRATON belief sich jüngst auf 16,18 Mrd. Euro. Die TRATON-Aktie wurde am 28.06.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des TRATON-Papiers lag damals bei 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at