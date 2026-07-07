TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|Langfristige Performance
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07.07.2026 10:03:50
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der TRATON-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,76 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das TRATON-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,477 TRATON-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,30 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,30 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von TRATON belief sich zuletzt auf 17,57 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des TRATON-Anteils fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines TRATON-Anteils lag damals bei 27,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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