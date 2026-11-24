Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TRATON-Aktie gebracht.

Am 24.11.2025 wurde die TRATON-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die TRATON-Aktie bei 28,94 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die TRATON-Aktie investiert hat, hat nun 345,543 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der TRATON-Aktie auf 33,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 416,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,17 Prozent vermehrt.

TRATON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,18 Mrd. Euro. Die TRATON-Aktie wurde am 28.06.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der TRATON-Aktie belief sich damals auf 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at