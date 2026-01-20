MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden TRATON-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27,75 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in TRATON-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,604 TRATON-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,26 EUR, da sich der Wert eines TRATON-Papiers am 19.01.2026 auf 30,32 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9,26 Prozent gesteigert.

Alle TRATON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,52 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der TRATON-Papiere an der Börse XETRA war der 28.06.2019. Damals wurde der erste Kurs des TRATON-Papiers bei 27,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at