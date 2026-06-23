MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das TRATON-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der TRATON-Aktie betrug an diesem Tag 26,60 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die TRATON-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,594 TRATON-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 33,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 242,86 EUR wert. Mit einer Performance von +24,29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

TRATON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,57 Mrd. Euro gelistet. TRATON-Papiere wurden am 28.06.2019 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein TRATON-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at