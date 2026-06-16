TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|Langfristige Anlage
|
16.06.2026 10:03:56
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades TRATON-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die TRATON-Aktie an diesem Tag 19,68 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,081 TRATON-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.06.2026 auf 34,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 175,20 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 75,20 Prozent angezogen.
TRATON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,98 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der TRATON-Papiere fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des TRATON-Papiers wurde der Erstkurs mit 27,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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