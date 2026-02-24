TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|Frühe Investition
|
24.02.2026 10:04:07
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor 3 Jahren verdient
TRATON-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,35 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die TRATON-Aktie investierten, hätten nun 651,466 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (36,48 EUR), wäre das Investment nun 23 765,47 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 137,65 Prozent vermehrt.
Am Markt war TRATON jüngst 18,24 Mrd. Euro wert. Am 28.06.2019 fand der erste Handelstag der TRATON-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines TRATON-Anteils auf 27,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
