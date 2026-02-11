MDAX-Titel TUI-Aktie: Diese Dividendenzahlung können TUI-Aktionäre erwarten

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Wert TUI am 10.02.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,10 EUR beschlossen.

TUI-Auszahlungsrendite

Der TUI-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 8,89 EUR aus dem XETRA-Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von TUI wird die TUI-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem TUI-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenausschüttung an die TUI-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist das TUI-Papier eine Dividendenrendite von 1,29 Prozent auf. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,00 Prozent betrug.

Reale Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Kurs von TUI via XETRA 17,04 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 34,02 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie TUI

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,24 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 2,65 Prozent bedeuten.

TUI-Schlüsseldaten

Die Dividenden-Aktie TUI gehört dem MDAX an und ist an der Börse aktuell 4,742 Mrd. EUR wert. TUI verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,18. 2025 setzte TUI 24,179 Mrd. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 1,25 EUR.

Redaktion finanzen.at