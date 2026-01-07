TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

Lohnende TUI-Investition? 07.01.2026 10:03:58

MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TUI von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen TUI-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der TUI-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die TUI-Aktie bei 8,86 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 128,532 TUI-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des TUI-Papiers auf 9,31 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 508,89 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,09 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von TUI belief sich jüngst auf 4,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

TUI AG 9,32 -0,06% TUI AG

