MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TUI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in TUI gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem TUI-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 6,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 163,827 TUI-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,04 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 154,00 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,40 Prozent gesteigert.

Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3,63 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at