TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|TUI-Anlage
|
24.06.2026 10:03:49
MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TUI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden TUI-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die TUI-Aktie bei 6,39 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 565,435 TUI-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen TUI-Anteile wären am 23.06.2026 11 311,83 EUR wert, da der Schlussstand 7,23 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 11 311,83 EUR, was einer positiven Performance von 13,12 Prozent entspricht.
TUI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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