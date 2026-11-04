TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Frühe Investition
|
04.11.2026 10:03:34
MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TUI-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit TUI-Anteilen statt. Der Schlusskurs der TUI-Aktie betrug an diesem Tag 7,05 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die TUI-Aktie investierten, hätten nun 14,180 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,23 EUR, da sich der Wert einer TUI-Aktie am 03.11.2026 auf 7,28 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,23 Prozent erhöht.
TUI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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