TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Profitable TUI-Anlage?
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18.03.2026 10:04:50
MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TUI-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde das TUI-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 37,15 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das TUI-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,692 TUI-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.03.2026 auf 6,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18,41 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -81,59 Prozent.
Der Börsenwert von TUI belief sich zuletzt auf 3,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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