MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TUI-Investment von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die TUI-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das TUI-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 37,15 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das TUI-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,692 TUI-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.03.2026 auf 6,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18,41 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -81,59 Prozent.

Der Börsenwert von TUI belief sich zuletzt auf 3,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at