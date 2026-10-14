TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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TUI-Investition 14.10.2026 10:05:04

MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TUI-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in TUI-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit TUI-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 4,83 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 20,708 TUI-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6,68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,29 EUR wert. Damit wäre die Investition um 38,29 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte TUI einen Börsenwert von 3,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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22.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
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