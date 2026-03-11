MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in TUI-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das TUI-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die TUI-Aktie an diesem Tag bei 23,08 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in TUI-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 433,336 TUI-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.03.2026 auf 7,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 087,95 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 69,12 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte TUI einen Börsenwert von 3,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at