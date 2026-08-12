MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TUI von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in TUI-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde die TUI-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,89 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,668 TUI-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,29 EUR, da sich der Wert eines TUI-Papiers am 11.08.2026 auf 7,36 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at