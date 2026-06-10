TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|TUI-Investment
|
10.06.2026 10:04:15
MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine TUI-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden TUI-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das TUI-Papier an diesem Tag 35,44 EUR wert. Bei einem TUI-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,821 TUI-Aktien. Die gehaltenen TUI-Aktien wären am 09.06.2026 18,65 EUR wert, da der Schlussstand 6,61 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 81,35 Prozent verkleinert.
TUI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TUI AG
|
10:04
|MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine TUI-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.06.26
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag im Seitwärtstrend (finanzen.at)
|
03.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
03.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
03.06.26