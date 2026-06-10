MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine TUI-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in TUI-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden TUI-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das TUI-Papier an diesem Tag 35,44 EUR wert. Bei einem TUI-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,821 TUI-Aktien. Die gehaltenen TUI-Aktien wären am 09.06.2026 18,65 EUR wert, da der Schlussstand 6,61 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 81,35 Prozent verkleinert.

TUI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at