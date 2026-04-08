MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine TUI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in TUI-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das TUI-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen TUI-Anteile an diesem Tag bei 20,57 EUR. Bei einem TUI-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,861 TUI-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des TUI-Papiers auf 6,57 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31,95 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 68,05 Prozent.

Jüngst verzeichnete TUI eine Marktkapitalisierung von 3,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at