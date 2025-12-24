MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor 10 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die TUI-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die TUI-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des TUI-Papiers betrug an diesem Tag 47,50 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 21,051 TUI-Aktien. Die gehaltenen TUI-Aktien wären am 23.12.2025 194,13 EUR wert, da der Schlussstand 9,22 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 80,59 Prozent.

Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 4,79 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

