MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen TUI-Investment gewesen.

Am 21.01.2016 wurde das TUI-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 44,47 EUR. Bei einem TUI-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,486 TUI-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 8,71 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 195,81 EUR wert. Damit wäre die Investition um 80,42 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte TUI einen Börsenwert von 4,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

