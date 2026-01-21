TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|TUI-Performance
|
21.01.2026 10:04:21
MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor 10 Jahren angefallen
Am 21.01.2016 wurde das TUI-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 44,47 EUR. Bei einem TUI-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,486 TUI-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 8,71 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 195,81 EUR wert. Damit wäre die Investition um 80,42 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte TUI einen Börsenwert von 4,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TUI AG
|
21.01.26
|MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
21.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
20.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.at)
|
19.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.01.26
|Reisemesse CMT: Gut gefüllte Hallen trotz S-Bahn-Sperrung (dpa-AFX)
|
16.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.01.26
|Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu TUI AG
|21.01.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|9,20
|2,86%