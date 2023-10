MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in WACKER CHEMIE eingefahren

Vor Jahren WACKER CHEMIE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 76,45 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 130,804 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.10.2023 gerechnet (126,95 EUR), wäre das Investment nun 16 605,62 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 66,06 Prozent.

Jüngst verzeichnete WACKER CHEMIE eine Marktkapitalisierung von 6,16 Mrd. Euro. Das WACKER CHEMIE-IPO fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des WACKER CHEMIE-Papiers lag beim Börsengang bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at