MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in WACKER CHEMIE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 70,60 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,416 WACKER CHEMIE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.04.2026 auf 95,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135,48 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 35,48 Prozent.

Jüngst verzeichnete WACKER CHEMIE eine Marktkapitalisierung von 4,79 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des WACKER CHEMIE-Anteils fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des WACKER CHEMIE-Papiers lag damals bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at