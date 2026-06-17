WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Lukrative WACKER CHEMIE-Investition? 17.06.2026 10:04:19

MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in WACKER CHEMIE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das WACKER CHEMIE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der WACKER CHEMIE-Anteile betrug an diesem Tag 79,78 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,534 WACKER CHEMIE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 97,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 218,35 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 21,84 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte WACKER CHEMIE einen Börsenwert von 4,75 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Papiere an der Börse XETRA war der 10.04.2006. Der erste festgestellte Kurs des WACKER CHEMIE-Papiers lag damals bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: WACKER Chemie

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