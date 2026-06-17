WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Lukrative WACKER CHEMIE-Investition?
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17.06.2026 10:04:19
MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das WACKER CHEMIE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der WACKER CHEMIE-Anteile betrug an diesem Tag 79,78 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,534 WACKER CHEMIE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 97,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 218,35 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 21,84 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte WACKER CHEMIE einen Börsenwert von 4,75 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Papiere an der Börse XETRA war der 10.04.2006. Der erste festgestellte Kurs des WACKER CHEMIE-Papiers lag damals bei 90,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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