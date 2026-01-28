MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das WACKER CHEMIE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 65,38 EUR. Bei einem WACKER CHEMIE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 152,952 WACKER CHEMIE-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 966,66 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Anteils am 27.01.2026 auf 71,70 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,67 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete WACKER CHEMIE eine Marktkapitalisierung von 3,67 Mrd. Euro. Die WACKER CHEMIE-Aktie ging am 10.04.2006 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines WACKER CHEMIE-Papiers auf 90,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at