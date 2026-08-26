WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Lukrative WACKER CHEMIE-Investition?
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26.08.2026 10:03:29
MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren verloren
WACKER CHEMIE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 132,10 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investierten, hätten nun 75,700 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 816,81 EUR, da sich der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie am 25.08.2026 auf 90,05 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 31,83 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von WACKER CHEMIE bezifferte sich zuletzt auf 4,63 Mrd. Euro. Das WACKER CHEMIE-IPO fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des WACKER CHEMIE-Papiers belief sich damals auf 90,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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