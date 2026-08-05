WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Profitables WACKER CHEMIE-Investment?
|
05.08.2026 10:03:52
MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 05.08.2021 wurden WACKER CHEMIE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das WACKER CHEMIE-Papier an diesem Tag bei 131,75 EUR. Bei einem WACKER CHEMIE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 75,901 WACKER CHEMIE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 90,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 865,28 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 6 865,28 EUR entspricht einer negativen Performance von 31,35 Prozent.
Der WACKER CHEMIE-Wert an der Börse wurde auf 4,49 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA war der 10.04.2006. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie auf 90,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
|
06.08.26
|Stabiler Handel: MDAX beginnt die Sitzung wenig verändert (finanzen.at)
|
05.08.26
|XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
05.08.26
|WACKER CHEMIE-Aktie von Bericht über Polysilizium-Pläne der USA beflügelt (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
05.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.08.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Bericht über Polysilizium-Pläne der USA treibt Wacker an (dpa-AFX)
|
05.08.26
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.05.26
|WACKER CHEMIE Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|93,75
|-1,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.