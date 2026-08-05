MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in WACKER CHEMIE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 05.08.2021 wurden WACKER CHEMIE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das WACKER CHEMIE-Papier an diesem Tag bei 131,75 EUR. Bei einem WACKER CHEMIE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 75,901 WACKER CHEMIE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 90,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 865,28 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 6 865,28 EUR entspricht einer negativen Performance von 31,35 Prozent.

Der WACKER CHEMIE-Wert an der Börse wurde auf 4,49 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA war der 10.04.2006. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie auf 90,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at