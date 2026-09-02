WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|WACKER CHEMIE-Anlage
|
02.09.2026 10:03:27
MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 02.09.2021 wurde die WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 151,20 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,661 WACKER CHEMIE-Papiere. Die gehaltenen WACKER CHEMIE-Papiere wären am 01.09.2026 62,10 EUR wert, da der Schlussstand 93,90 EUR betrug. Damit wäre die Investition 37,90 Prozent weniger wert.
Der Marktwert von WACKER CHEMIE betrug jüngst 4,66 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des WACKER CHEMIE-Anteils fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des WACKER CHEMIE-Anteils belief sich damals auf 90,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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