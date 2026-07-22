MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in WACKER CHEMIE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 22.07.2025 wurde die WACKER CHEMIE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das WACKER CHEMIE-Papier an diesem Tag bei 68,05 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,470 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.07.2026 gerechnet (86,70 EUR), wäre die Investition nun 127,41 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 27,41 Prozent gleich.

WACKER CHEMIE war somit zuletzt am Markt 4,33 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des WACKER CHEMIE-Papiers fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des WACKER CHEMIE-Papiers wurde der Erstkurs mit 90,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at