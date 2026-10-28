WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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WACKER CHEMIE-Investmentbeispiel 28.10.2026 10:03:56

MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren verloren

MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in WACKER CHEMIE-Aktien verlieren können.

Die WACKER CHEMIE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 153,45 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert, befänden sich nun 65,168 WACKER CHEMIE-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (82,35 EUR), wäre das Investment nun 5 366,57 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 46,33 Prozent gleich.

Insgesamt war WACKER CHEMIE zuletzt 4,09 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des WACKER CHEMIE-Anteils fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie auf 90,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: WACKER Chemie

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