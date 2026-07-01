MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in WACKER CHEMIE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 01.07.2023 wurde das WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die WACKER CHEMIE-Anteile bei 125,75 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in WACKER CHEMIE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,795 WACKER CHEMIE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.06.2026 72,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 90,90 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 27,71 Prozent.

Der Marktwert von WACKER CHEMIE betrug jüngst 4,43 Mrd. Euro. Die WACKER CHEMIE-Aktie wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der WACKER CHEMIE-Aktie bei 90,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at