WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Profitables WACKER CHEMIE-Investment?
|
01.07.2026 10:04:13
MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 01.07.2023 wurde das WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die WACKER CHEMIE-Anteile bei 125,75 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in WACKER CHEMIE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,795 WACKER CHEMIE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.06.2026 72,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 90,90 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 27,71 Prozent.
Der Marktwert von WACKER CHEMIE betrug jüngst 4,43 Mrd. Euro. Die WACKER CHEMIE-Aktie wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der WACKER CHEMIE-Aktie bei 90,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
29.06.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.06.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX freundlich (finanzen.at)
|
24.06.26
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WACKER CHEMIE-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
17.06.26
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.06.26