WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Lohnende WACKER CHEMIE-Investition? 29.07.2026 10:03:44

MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in WACKER CHEMIE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 29.07.2023 wurde das WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die WACKER CHEMIE-Aktie bei 141,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,075 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.07.2026 gerechnet (84,45 EUR), wäre das Investment nun 597,45 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,25 Prozent verringert.

WACKER CHEMIE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,26 Mrd. Euro gelistet. Am 10.04.2006 fand der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der WACKER CHEMIE-Aktie lag beim Börsengang bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: WACKER Chemie

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