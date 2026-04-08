WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Profitables WACKER CHEMIE-Investment? 08.04.2026 10:03:55

MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in WACKER CHEMIE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das WACKER CHEMIE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des WACKER CHEMIE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 140,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,711 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen WACKER CHEMIE-Papiere wären am 07.04.2026 60,56 EUR wert, da der Schlussstand 85,15 EUR betrug. Damit wäre die Investition 39,44 Prozent weniger wert.

WACKER CHEMIE war somit zuletzt am Markt 4,08 Mrd. Euro wert. Das WACKER CHEMIE-Papier wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des WACKER CHEMIE-Papiers bei 90,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: WACKER Chemie

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