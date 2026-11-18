WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Frühe Anlage
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18.11.2026 10:03:19
MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der WACKER CHEMIE-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 120,80 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in WACKER CHEMIE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82,781 WACKER CHEMIE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (80,20 EUR), wäre das Investment nun 6 639,07 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -33,61 Prozent.
WACKER CHEMIE war somit zuletzt am Markt 3,99 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des WACKER CHEMIE-Papiers fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie auf 90,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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