Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in WACKER CHEMIE gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der WACKER CHEMIE-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 120,80 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in WACKER CHEMIE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82,781 WACKER CHEMIE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (80,20 EUR), wäre das Investment nun 6 639,07 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -33,61 Prozent.

WACKER CHEMIE war somit zuletzt am Markt 3,99 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des WACKER CHEMIE-Papiers fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie auf 90,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at