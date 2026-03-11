WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Investmentbeispiel
|
11.03.2026 10:03:51
MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine WACKER CHEMIE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 11.03.2023 wurde das WACKER CHEMIE-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 149,65 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,823 WACKER CHEMIE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.03.2026 4 590,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,09 Prozent verringert.
Insgesamt war WACKER CHEMIE zuletzt 3,41 Mrd. Euro wert. Das WACKER CHEMIE-Papier wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des WACKER CHEMIE-Papiers wurde der Erstkurs mit 90,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
