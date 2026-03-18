MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in WACKER CHEMIE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem WACKER CHEMIE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 113,90 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,878 Anteile im Depot. Die gehaltenen WACKER CHEMIE-Papiere wären am 17.03.2026 71,38 EUR wert, da der Schlussstand 81,30 EUR betrug. Damit wäre die Investition 28,62 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von WACKER CHEMIE belief sich zuletzt auf 4,04 Mrd. Euro. WACKER CHEMIE-Anteile wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der WACKER CHEMIE-Aktie bei 90,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at