MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in WACKER CHEMIE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem WACKER CHEMIE-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 120,15 EUR. Bei einem WACKER CHEMIE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,832 WACKER CHEMIE-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 80,23 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Papiers am 16.01.2024 auf 96,40 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 19,77 Prozent.

Zuletzt verbuchte WACKER CHEMIE einen Börsenwert von 4,76 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der WACKER CHEMIE-Aktie fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der WACKER CHEMIE-Anteilsschein bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at