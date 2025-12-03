MDAX
|
29 326,19
|
-197,48
|
-0,67 %
|Zahlreiche Anpassungen
|
03.12.2025 22:26:40
MDAX-Umbau: Aktien der Conti-Abspaltung Aumovio und TKMS setzen sich durch
Die Aktien der Conti-Abspaltung Aumovio und der thyssenkrupp-Marine-Sparte TKMS steigen in den MDAX auf. Wie der Indexbetreiber Stoxx am Mittwochabend mitteilte müssen dafür die Titel von HelloFresh und Gerresheimer weichen und steigen in den SDAX ab. In den SDAX werden zudem die Aktien von Ottobock, tonies, PSI Software und VERBIO aufgenommen. Ihren Platz räumen müssen dafür LPKF, STRATEC, thyssenkrupp nucera, ProCredit, Amadeus Fire und /aktien/formycon-aktie" target="_blank" rel="noopener">Formycon. Die Aktien von Ottobock werden zudem in den TecDAX aufgenommen und ersetzen dort PNE.
Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Dezember in Kraft.
Die Indexänderungen im Einzelnen:
===
+ MDAX
AUFNAHME
- Aumovio
- TKMS
+ MDAX
HERAUSNAHME
- Gerresheimer
- Hellofresh
+ SDAX
AUFNAHME
- Gerresheimer
- Hellofresh
- Ottobock
- PSI Software
- Tonies
- Verbio
+ SDAX
HERAUSNAHME
- Amadeus Fire
- Formycon
- LPKF
- Procredit
- Stratec
+ TECDAX
AUFNAHME
- Ottobock
+ TECDAX
HERAUSNAHME
- PNE
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|29 326,19
|-0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen schliessen fester -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.