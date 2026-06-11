MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Aroundtown SA-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Aroundtown SA-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,15 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 869,187 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie auf 2,25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 957,41 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95,74 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown SA belief sich zuletzt auf 2,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at