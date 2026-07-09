MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Aroundtown SA-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Aroundtown SA-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Aroundtown SA-Anteile letztlich bei 1,17 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8 572,653 Aroundtown SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 08.07.2026 18 688,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 2,18 EUR belief. Mit einer Performance von +86,88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Aroundtown SA eine Börsenbewertung in Höhe von 2,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at