MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor einem Jahr eingefahren
Die Aroundtown SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aroundtown SA-Anteile betrug an diesem Tag 2,66 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 376,081 Aroundtown SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 14.01.2026 1 016,92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 2,70 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1,69 Prozent gesteigert.
Am Markt war Aroundtown SA jüngst 3,07 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
