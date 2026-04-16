MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aroundtown SA-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Aroundtown SA-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Aroundtown SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 1,36 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7 339,450 Aroundtown SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 508,26 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Papiers am 15.04.2026 auf 2,66 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95,08 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown SA bezifferte sich zuletzt auf 2,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at