Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Aroundtown SA-Investment im Blick
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26.11.2026 10:03:22
MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde das Aroundtown SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aroundtown SA-Aktie bei 2,31 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 432,526 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 719,72 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,66 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 28,03 Prozent verkleinert.
Alle Aroundtown SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Aroundtown SA
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