Investoren, die vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde das Aroundtown SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aroundtown SA-Aktie bei 2,31 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 432,526 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 719,72 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,66 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 28,03 Prozent verkleinert.

Alle Aroundtown SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at