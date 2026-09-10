Aroundtown Aktie

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WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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Langfristige Anlage 10.09.2026 10:03:55

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Aroundtown SA-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Aroundtown SA-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6,18 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aroundtown SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 617,599 Aroundtown SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 029,76 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Papiers am 09.09.2026 auf 1,87 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 3 029,76 EUR entspricht einer negativen Performance von 69,70 Prozent.

Der Börsenwert von Aroundtown SA belief sich zuletzt auf 2,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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07.09.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.09.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
26.08.26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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