Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Langfristige Anlage
|
10.09.2026 10:03:55
MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Aroundtown SA-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6,18 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aroundtown SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 617,599 Aroundtown SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 029,76 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Papiers am 09.09.2026 auf 1,87 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 3 029,76 EUR entspricht einer negativen Performance von 69,70 Prozent.
Der Börsenwert von Aroundtown SA belief sich zuletzt auf 2,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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