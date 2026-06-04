Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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Performance unter der Lupe 04.06.2026 10:04:00

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Aroundtown SA gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Aroundtown SA-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie betrug an diesem Tag 2,91 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 34,388 Aroundtown SA-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 03.06.2026 auf 2,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,84 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 16,16 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Aroundtown SA belief sich zuletzt auf 2,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aroundtown SA

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01.06.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.05.26 Aroundtown Neutral UBS AG
28.05.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
28.05.26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Aroundtown Buy Warburg Research
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