Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Performance unter der Lupe
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04.06.2026 10:04:00
MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Aroundtown SA-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie betrug an diesem Tag 2,91 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 34,388 Aroundtown SA-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 03.06.2026 auf 2,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,84 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 16,16 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Aroundtown SA belief sich zuletzt auf 2,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Aroundtown SA
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