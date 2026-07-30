Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Aroundtown SA-Investition
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30.07.2026 10:03:24
MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Aroundtown SA-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,17 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Aroundtown SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 3 152,585 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aroundtown SA-Aktien wären am 29.07.2026 6 803,28 EUR wert, da der Schlussstand 2,16 EUR betrug. Damit wäre die Investition 31,97 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Aroundtown SA belief sich jüngst auf 2,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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