Aroundtown Aktie

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WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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Aroundtown SA-Investition 30.07.2026 10:03:24

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Aroundtown SA-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Aroundtown SA-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,17 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Aroundtown SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 3 152,585 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aroundtown SA-Aktien wären am 29.07.2026 6 803,28 EUR wert, da der Schlussstand 2,16 EUR betrug. Damit wäre die Investition 31,97 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Aroundtown SA belief sich jüngst auf 2,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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