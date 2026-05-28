MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Aroundtown SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 28.05.2016 wurden Aroundtown SA-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aroundtown SA-Aktie bei 4,23 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 366,321 Aroundtown SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.05.2026 auf 2,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 142,97 EUR wert. Damit wäre die Investition 38,57 Prozent weniger wert.

Am Markt war Aroundtown SA jüngst 2,82 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at