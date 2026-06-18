MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 18.06.2021 wurde die Aroundtown SA-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Aroundtown SA-Papiers betrug an diesem Tag 6,87 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 454,757 Aroundtown SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie auf 2,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 380,86 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,19 Prozent verringert.

Alle Aroundtown SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at